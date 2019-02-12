Арбелоа: "Желаю "Барселоне" поражений, а Месси - побыстрее завершить карьеру"

Экс-защитник мадридского "Реала" Альваро Арбелоа ярко высказался о своём отношении к "Барселоне" и капитану каталонской команды Лионелю Месси.

"Не имею ничего против "Барселоны", просто желаю им побольше поражений, потому что это хорошо для "Реала". Вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов? Да, я не против, одним соперником меньше. "Барса" всегда была очень классной командой, и мне всегда хотелось их обыграть. Что касается Месси, то он очень хорош, но я никогда не мог наслаждаться его игрой и вряд ли смогу. Надеюсь, что он скоро завершит карьеру. Считаю дни до того, как это произойдёт" - сказал Арбелоа в эфире El Chiringuito.

Напомним, что 36-летний Арбелоа является воспитанником "Реала". В начале карьеры он не сумел закрепиться в составе "сливочных", после чего поиграл за "Депортиво" и "Ливерпуль", а летом 2009 года вернулся на "Сантьяго Бернабеу".

В период с 2009 по 2016 год Арбелоа сыграл за "Реал" 234 матча и забил 6 голов.

Не пропустите: Вне состава до конца сезона: Месси забраковал двух игроков "Барселоны". | http://soccernews.ru