Арбелоа: "Желаю "Барселоне" поражений, а Месси - побыстрее завершить карьеру"

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Арбелоа: "Желаю "Барселоне" поражений, а Месси - побыстрее завершить карьеру"

Экс-защитник мадридского "Реала" Альваро Арбелоа ярко высказался о своём отношении к "Барселоне" и капитану каталонской команды Лионелю Месси.

"Не имею ничего против "Барселоны", просто желаю им побольше поражений, потому что это хорошо для "Реала". Вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов? Да, я не против, одним соперником меньше. "Барса" всегда была очень классной командой, и мне всегда хотелось их обыграть. Что касается Месси, то он очень хорош, но я никогда не мог наслаждаться его игрой и вряд ли смогу. Надеюсь, что он скоро завершит карьеру. Считаю дни до того, как это произойдёт" - сказал Арбелоа в эфире El Chiringuito.

Напомним, что 36-летний Арбелоа является воспитанником "Реала". В начале карьеры он не сумел закрепиться в составе "сливочных", после чего поиграл за "Депортиво" и "Ливерпуль", а летом 2009 года вернулся на "Сантьяго Бернабеу".

В период с 2009 по 2016 год Арбелоа сыграл за "Реал" 234 матча и забил 6 голов.

Не пропустите: Вне состава до конца сезона: Месси забраковал двух игроков "Барселоны". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Завистливая ничтожная шавка, которая способна только тявкать на Гения мирового футбола. бгг

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Тявкаешь только ты, латентный. К тому же текст читать не умеешь. А Арбелоа честный парень, говорящий без лицемерия.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Что ты хочешь ВАФЛИСТ?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

...всё скучаешь по своему пидору Рональду?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ты такой предсказуемый, из за своей больной темы. О чем бы не был разговор, ты всегда думаешь о пидорах. Мой тебе совет, иди на соответствующий сайт, к своим. И не тявкай больше, не прочитав нормально новость.

Джуга
Джуга

Браво!

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