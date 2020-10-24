Арбитр Алексей Еськов принял решение о завершении карьеры. Он работал на скандальном матче "Спартак" - "Сочи"
Российский арбитр Алексей Еськов принял решение о завершении карьеры. Об этом сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
"Алексей Еськов действительно не вошел в список судей, рекомендованных ФИФА. Это связано с его решением завершить профессиональную карьеру арбитра по состоянию здоровья. Он почти 20 лет проработал судьей, 11 из которых в Премьер-Лиге. Мы постараемся использовать его опыт для дальнейшей работы по развитию судейства", - приводит слова Хачатурянца "Спорт-Экспресс".
Напомним, что 42-летний Еськов приостановил профессиональную карьеру после матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" - "Сочи" (2:2). В той встрече московский клуб выигрывал со счетом 2:0, но сочинцы ушли от поражения благодаря двум спорным пенальти. Еськов работал на матче VAR-ассистентом. После игры арбитр провалил проверку на детекторе лжи.
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