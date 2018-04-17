Арбитр Чистяков прокомментировал свое решение о желтой карточке Смолову

Теги краснодарфедор смолов

Арбитр Чистяков прокомментировал свое решение о желтой карточке Смолову

Футбольный судья Артем Чистяков признал, что он совершил ошибку, показав желтую карточку за симуляцию нападающему "Краснодара" Федору Смолову в матче 26-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (3:0).

"Я совсем недавно работаю в Премьер-Лиге, и такой эпизод, связанный с принятием решения. Да, ошибочное решение, и очень много негатива идёт в прессе. Конечно, я с таким встречаюсь впервые. Очень тяжело. Мы, судьи, всё это пропускаем через себя. Понятно, ошибся, и полностью признаю, что трактовал эпизод совсем не так, как надо было. Это был 11-метровый удар. 

Я, в принципе, находился в оптимальной позиции. Но после того, как мы посмотрели видеоповторы и с инспектором проанализировали, почему я так поступил, решили: если бы я сместился на метра 3-4 левее, то более чётко просматривал бы эпизод. Второе - Смолов прокинул мяч вперёд, и я начал смотреть дальше, когда будет единоборство между Гранквистом и защитником "Арсенала". Но в тот момент, когда я понял, что единоборства не будет, уже поворачиваю голову и смотрю, что происходит в конечной стадии. Я увидел, что нога Хагуша и нога Смолова находятся на земле. После этого Фёдор подкидывает ногу вверх и просто кувыркается. Эпизод очень динамичный, и у меня не было сомнений в том, что нападающий падает неестественно, очень картинно. Я допустил ошибку, потому что видел конечную фазу этого единоборства. 

Мне трудно комментировать высказывания о заговоре. Я выхожу на поле, как и любой судья. По поводу заказа - это полный абсурд", - приводят слова Чистякова российские СМИ.

Эта желтая карточка стала для 28-летнего Смолова четвертой в сезоне и он пропустит важнейший матч с ЦСКА из-за дисквалификации. Напомним, что "Краснодар" и ЦСКА ведут упорную борьбу за место в Лиге Чемпионов.

Не пропустите: КДК РФС вынес решение по несправедливой желтой карточке Смолова. | http://soccernews.ru

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