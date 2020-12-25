Арбитр Данченков отреагировал на приговор Широкову
Футбольный судья Никита Данченков рассказал о своём отношении к приговору суда в отношении экс-капитана сборной России Романа Широкова.
Напомним, что бывшего футболиста признали виновным по статье "умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Он приговорён к 100 часам общественных работ и компенсации ущерба пострадавшему в размере 100 тысяч рублей.
"Сложно сказать, нужно прийти в себя после решения. Их сторона была с самого начала уверена. Для них итог очень хороший, для нас – не очень. Я очень сильно расстроен. Нужно сейчас прийти в себя и всё обдумать. Пускай кроссовки продаёт, наверное, им деньги нужны. Купил бы кроссовки? У меня свои есть. Извинений я не принял, потому что не считаю искренними. Думаю, все извинения будут нести сарказм", - сказал Данченков.
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