Арбитр Данченков поделился ожиданиями от грядущего судебного разбирательства с Широковым

Футбольный арбитр Никита Данченков, избитый экс-капитаном сборной России Романом Широковым, ответил на вопросы о грядущем судебном процессе.

"Что стало ключевым при принятии решения пойти в суд? Тут несколько факторов. Во-первых, отношение к ситуации и человеку. В тот момент Широков не считал себя виноватым. Думал, что абсолютно прав, кидая по ходу дела различные фразы о том, что таких, как я, надо сразу ставить на место. Была ещё фраза: "Это вам за вчерашнее". За день до этого была игра "Спартак" - "Сочи". Никаких извинений я не получил даже в устной форме. Единственное, что было предпринято на месте: Широков хотел поговорить со мной один на один, но я наотрез отказался.

Как понимаю, он хотел этот конфликт закрыть. Но я считаю, что нанесён удар не только по моему имиджу, но и по имиджу судейского корпуса в целом. Цель - дойти до суда. Как он посчитает нужным, так и произойдёт. Каковы перспективы? Всеми вопросами занимаются адвокаты, я им полностью доверяю. Могу только сказать, что возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Пойти на мировую с Широковым? Думаю, что не готов", - сказал Данченков.

Напомним, что Широкову грозит два года лишения свобода. Это максимальное наказание по вышеуказанной статье.

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