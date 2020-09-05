Арбитр Данченков: "После избиения Широков сказал, что это за судейство в матче "Спартак" - "Сочи"

Интернет-портал Baza опубликовал показания футбольного арбитра Никиты Данченкова, которого во время любительского матча избил известный в прошлом полузащитник Роман Широков.

Рефери заявил, что одной из причин агрессии футболиста было недовольство судейством в матче 1-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Сочи" (2:2).

"По пути в раздевалку Широков вместе со своим ребёнком проходили мимо нас, и в этот момент он сказал следующую фразу: "Это вам (всем судьям) за вчерашнее". Это он имел в виду, что накануне, 9 августа 2020 года, состоялся футбольным матч между командами "Спартак" и "Сочи", завершившийся со счётом 2:2 и запомнившийся работой судейской бригады, которой, по всей видимости, был недоволен Широков", - рассказал Данченков.

Напомним, что в том матче "Спартак" (бывший клуб Широкова) из-за судейской ошибки потерял очки.

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