Арбитр Данченков рассказал, что его беспокоит после избиения Широковым
Футбольный судья Никита Данченков, которого в августе избил бывший капитан сборной России Роман Широков, прокомментировал состояние своего здоровья.
"Здоровье в целом нормальное. Да, бывают головные боли и бессонница, но я уже приступил к работе, всё хорошо - это самое главное. Я точно знаю, что все мои коллеги на моей стороне, я им за это благодарен и очень рад. Настрой у меня, как всегда, боевой, но ожиданий у меня нет", - сказал Данченков в преддверии очередного судебного заседания.
Напомним, что бывшему полузащитнику "Зенита" грозит до двух лет лишения свободы по статье об "умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённого из хулиганских побуждений".
Неделю назад сообщалось, что Данченков рассчитывает получить от Широкова компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
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