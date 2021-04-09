Арбитр "Эль Класико" травмировался. Его заменил судья, удаливший в январе Месси

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Королевская испанская футбольная федерация объявила о смене главного арбитра на матче 30-го тура Примеры между "Реалом" и "Барселоной".

Ранее назначенный Матеу Лаос получил мышечную травму, из-за чего выбыл на неопределённый срок.

Вместо него "Эль Класико" обслужит Хесус Хиль Мансано.

Стоит отметить, что 37-летний рефери в январе удалил капитана "Барсы" Лионеля Месси в матче за Суперкубок Испании. Тогда аргентинец ударил соперника сзади по голове.

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