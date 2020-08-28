Арбитр Еськов ничего не знает о проваленной проверке на полиграфе

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Арбитр Еськов ничего не знает о проваленной проверке на полиграфе

Арбитр Алексей Еськов высказался о слухах, что он провалил проверку на детекторе лжи.

"Честно сказать, я пока не владею такой информацией. Мне известно только то, что сообщал РФС о моем временном отстранении.

Я еще ни с кем не общался. Поэтому не могу ничего сказать, не знаю, о чем речь. Я изолировался от потока информации. Будем следить за развитием", - приводит слова Еськова "РБ-Спорт".

Напомним, что Еськов и его коллега Василий Казарцев обвиняются в предвзятом судействе в матче "Спартак" - "Сочи" (2:2). Тогда в ворота московского клуба были назначены два спорных пенальти.

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