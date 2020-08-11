Арбитр Еськов рассказал, что судей могут лишить лицензии ВАР за нарушение протокола
Арбитр Алексей Еськов после матча 1-го тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2) заявил, что судей могут лишить лицензии ВАР за нарушение протокола.
"Очень сложно ориентироваться по духу игры. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите.
Мы всегда говорим - по-футбольному, по духу игры... Но сегодня в системе ВАР мы вынуждены, в противном случае у нас просто отнимут лицензию ВАР.
Все записи и видео отправляются в IFAB", - сказал Еськов.
А еще: Губерниев заявил, что "Матч ТВ" должен расторгнуть контракт с Широковым| http://soccernews.ru
главное
-
"МЮ" обыграл "Копенгаген" в дополнительное время в матче 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира
-
"Интер" обыграл "Байер" в 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира
-
Арбитр Казарцев объяснил второй пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи"
-
Арбитр Казарцев заявил, что не получал письмо с вызовом на встречу с детектором лжи
-
Адвокат рассказал, что может грозить Широкову за избиение судьи
Лента новостей
-
Экс-игрок "Милана" Меркель может стать игроком "Сочи"
-
Новичок "Ливерпуля" Цимикас прокомментировал свой переход
-
Матчи Бундеслиги будут проходить без зрителей минимум до октября
-
Арбитр, которого избил Широков: "Со здоровьем все хорошо, жить буду"
-
"МЮ" обыграл "Копенгаген" в дополнительное время в матче 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира
-
Кулибали может продолжить карьеру в "Манчестер Сити"
-
Арбитр Еськов рассказал, что судей могут лишить лицензии ВАР за нарушение протокола
-
"Интер" обыграл "Байер" в 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира
-
Арбитр Казарцев объяснил второй пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи"
-
Влашич в инстаграме опубликовал милое детское фото
-
Орлов: "Зенит" - флагман нашего футбола и по игре, и по поведению"
-
"МЮ" недоволен тем, как "Боруссия" вела переговоры о переходе Санчо
-
Форвард "Интера" Лукаку забил в 9 матчах Лиги Европы
-
1
Выяснилось, почему Широков ударил судью
-
Арбитр Казарцев заявил, что не получал письмо с вызовом на встречу с детектором лжи
-
Защитник Грицаенко стал игроком "Тамбова"
-
Губерниев заявил, что "Матч ТВ" должен расторгнуть контракт с Широковым
-
Адвокат рассказал, что может грозить Широкову за избиение судьи
-
Защитник "Олимпиакоса" Цимикас перешел в "Ливерпуль"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча 1-го тура РПЛ с "Сочи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22