Арбитр Еськов рассказал, что судей могут лишить лицензии ВАР за нарушение протокола

Арбитр Алексей Еськов после матча 1-го тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2) заявил, что судей могут лишить лицензии ВАР за нарушение протокола.

"Очень сложно ориентироваться по духу игры. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите.

Мы всегда говорим - по-футбольному, по духу игры... Но сегодня в системе ВАР мы вынуждены, в противном случае у нас просто отнимут лицензию ВАР.

Все записи и видео отправляются в IFAB", - сказал Еськов.

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