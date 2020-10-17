Арбитр Федотов: "Левников ошибся, назначив пенальти в ворота "Химок"

Экс-арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в пользу "Спартака" в игре с "Химками" (3:2).

"Эпизод с Арсением Логашовым и Эсекьелем Понсе в первом тайме более очевидный, чем с назначением пенальти во втором. Я думаю, что эпизод на 53-й минуте игровой. Да, был удар головой, потом нога куда-то идeт… Однако если за эпизод в первом тайме арбитра не позвали смотреть ВАР, то почему позвали тут? Возможно, что в перерыве судьи поняли, что ошиблись, и начали что-то выдумывать.

Если бы я работал на ВАР, то пригласил бы его посмотреть первый эпизод. Левников ошибся, назначив пенальти в ворота "Химок", - заявил Федотов.

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