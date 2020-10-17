Арбитр Федотов: "Левников ошибся, назначив пенальти в ворота "Химок"
Экс-арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в пользу "Спартака" в игре с "Химками" (3:2).
"Эпизод с Арсением Логашовым и Эсекьелем Понсе в первом тайме более очевидный, чем с назначением пенальти во втором. Я думаю, что эпизод на 53-й минуте игровой. Да, был удар головой, потом нога куда-то идeт… Однако если за эпизод в первом тайме арбитра не позвали смотреть ВАР, то почему позвали тут? Возможно, что в перерыве судьи поняли, что ошиблись, и начали что-то выдумывать.
Если бы я работал на ВАР, то пригласил бы его посмотреть первый эпизод. Левников ошибся, назначив пенальти в ворота "Химок", - заявил Федотов.
Читайте также: "Спартак" одержал тяжелейшую победу над "Химками". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Арбитр Федотов: "Левников ошибся, назначив пенальти в ворота "Химок"
-
Только один футболист "Реала" отказался сокращать зарплату в прошлом сезоне
-
Ван Дейк может пропустить остаток сезона
-
"Бавария" уверенно разобралась с "Арминией". Левандовски и Мюллер отметились дублями
-
"Реал" сенсационно проиграл "Кадису"
-
"Манчестер Сити" минимально переиграл "Арсенал"
-
Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу в дерби с "Интером"
-
"Спартак" одержал тяжелейшую победу над "Химками"
-
"Ростов" объявил об аренде вингера "Локомотива"
-
Николич оценил дебют Зе Луиша
-
Ибрагимович стал самым возрастным автором гола в миланском дерби
-
"Реймс" проиграл "Лорьяну" в матче Лиги 1
-
Зиньковский: "Был интерес из Европы, но там не было ничего интересного"
-
"Шахтер" разгромил "Львов", киевское "Динамо" обыграло "Рух"
-
Мусаев прокомментировал победу "Краснодара" над "Рубином"
-
В "Спартаке" рассказали, почему Жиго и Бакаев пропускают матч с "Химками"
-
Гол Луиса Суареса помог "Атлетико" обыграть "Сельту"
-
"Челси" на 92-й минуте упустил победу над "Саутгемптоном". Команды забили 6 голов
-
"Байер", "РБ Лейпциг" и дортмундская "Боруссия" одержали выездные победы в Бундеслиге
-
"Краснодар" и "Локомотив" добыли победы в РПЛ