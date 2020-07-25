Арбитр Федотов о пенальти в матче "Зенит" - "Химки": "Это симуляция"

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал эпизод с назначением пенальти в финальном матче Кубка России "Зенит" - Химки" (1:0).

"Футболист "Химок" ничего не делал, выставлял ногу параллельно. А Малком выставляет ногу в сторону и цепляет еe. Это симуляция. Владимир Москалев допустил ошибку. При этом он свистнул не сразу, а секунды через три. Значит, ему кто-то подсказал", - заявил Федотов.

Напомним, что гол Артема Дзюбы с пенальти стал победным для "Зенита" в матче.

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