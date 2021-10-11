Арбитр Федотов оценил правомерность гола Мбаппе в финале Лиги наций

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о спорном голе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в финальном поединке Лиги наций УЕФА с командой Испании (2:1). Форвард находился в офсайде, но арбитр не зафиксировал положение "вне игры", так как сначала мяча коснулся защитник испанцев Эрик Гарсия.

"Мбаппе находился за линией офсайда. Весь вопрос был в действиях защитника испанцев: играл он в мяч или нет. Здесь можно было бы рассматривать этот вопрос и со стороны вмешательства Мбаппе в действия защитника. VAR посмотрел и посчитал, что Мбаппе никак не вмешивался в действия защитника, а сам защитник играл в мяч. Соответственно, если защитник играет в мяч и это не рикошет, то гол следует засчитать. Мяч засчитан верно", - приводит слова Федотова "Чемпионат".

Напомним, что Франция стала первой в истории сборной, которая выиграла чемпионат мира, чемпионат Европы и Лигу наций.

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