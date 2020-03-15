Арбитр Федотов: "После матча "Сочи", где я критиковал судейство, мне написали, что лучше помолчать"

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Арбитр Федотов: "После матча "Сочи", где я критиковал судейство, мне написали, что лучше помолчать"

Футбольный арбитр Игорь Федотов признался, что получал предостережение по поводу своих критических заявлений касательно судейства в перенесённом матче 18-го тура РПЛ между "Сочи" и "Оренбургом".

"После матча "Сочи" и "Оренбурга", где я раскритиковал судейство, мне порекомендовали заканчивать говорить. Есть такой арбитр, Тихон Калугин, он и написал: "Рекомендую вам лучше помолчать", - сказал Федотов.

Напомним, что рефери подверг сомнению обоснованность назначения пенальти в пользу "Сочи", который реализовал Александр Кокорин.

Ранее Федотов рассказал, что его убрали из эфира "Матч ТВ" после того как он назвал ошибкой решение не удалять Сердара Азмуна в матче "Зенит" - ЦСКА (1:1).

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