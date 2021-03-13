Арбитр Федотов про судейство в игре "Зенит" – "Ахмат": "Не пенальти, а позор"

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Арбитр Федотов про судейство в игре "Зенит" – "Ахмат": "Не пенальти, а позор"Футбольный судья Игорь Федотов подверг критике своих коллег, которые назначили пенальти в матче 22-го тура РПЛ "Зенит" — "Ахмат". Нападающий хозяев Сердар Азмун реализовал попытку и удвоил преимущество своей команды. По мнению арбитра, пенальти нельзя было назначать.

"Защитник "Ахмата" ничего не делал на пенальти, просто положил ручки на соперника из "Зенита", а тот схватился за лицо. Это не пенальти, а позор.

Вспомните, как говорил Кашшаи о моменте с Соболевым в 1/2 финала Кубка с "Зенитом": крови нет, контакт не значителен. А тут что, была кровь? Это просто безобразие", — приводит слова Федотова "Чемпионат"

"Зенит", благодаря победе, набрал 45 очков и увеличил отрыв в таблице РПЛ от ЦСКА до пяти баллов.

Читать также: "Зенит" дома разгромил "Ахмат" | http://soccernews.ru
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