Арбитр Федотов про судейство в игре "Зенит" – "Ахмат": "Не пенальти, а позор"
Футбольный судья Игорь Федотов подверг критике своих коллег, которые назначили пенальти в матче 22-го тура РПЛ "Зенит" — "Ахмат". Нападающий хозяев Сердар Азмун реализовал попытку и удвоил преимущество своей команды. По мнению арбитра, пенальти нельзя было назначать.
"Защитник "Ахмата" ничего не делал на пенальти, просто положил ручки на соперника из "Зенита", а тот схватился за лицо. Это не пенальти, а позор.
Вспомните, как говорил Кашшаи о моменте с Соболевым в 1/2 финала Кубка с "Зенитом": крови нет, контакт не значителен. А тут что, была кровь? Это просто безобразие", — приводит слова Федотова "Чемпионат"
"Зенит", благодаря победе, набрал 45 очков и увеличил отрыв в таблице РПЛ от ЦСКА до пяти баллов.
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