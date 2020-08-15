Арбитр Федотов прокомментировал пенальти "Зенита" в ворота "Ростова"

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Арбитр Федотов прокомментировал пенальти "Зенита" в ворота "Ростова"

Экс-арбитр Игорь Федотов оценил эпизод с назначенным пенальти в игре "Ростов" - "Зенит" (0:2).

"Согласно новым правилам, пенальти в ворота "Ростова" в игре с "Зенитом" назначать не стоило. Мяч попал в рукав футболисту "Ростова", а не в голую руку. По новым правилам это не пенальти, нужно было продолжать игру.

Даже если бы после попадания мяча в рукав мяч отлетел бы в кисть, то все равно стоит продолжать игру. Однако необходимо, чтобы эти критерии ясно и понятно объяснили командам и фанатам", - заявил Федотов.

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