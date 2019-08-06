Арбитр Федотов рассказал, какое наказание ожидает Понсе за фол на Шунине
Арбитр Игорь Федотов оценил фол форварда "Спартака" Эсекиэля Понсе против голкипера "Динамо" Антона Шунина.
"КДК РФС примет решение по аргентинцу. Думаю, его дисквалифицируют на три-четыре игры. Это очень серьезный фол, не понимаю его поступка", - заявил Федотов.
Напомним, что за свое нарушение Понсе получил прямую красную карточку. Поединок между клубами завершился вничью (0:0).
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