Арбитр Федотов считает, что гол "Сочи" в ворота "Спартака" был забит с нарушением

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Арбитр Федотов считает, что гол "Сочи" в ворота "Спартака" был забит с нарушением

Арбитр Игорь Федотов высказался о голе "Сочи" в ворота "Спартака" (1:0).

"Перед тем, как был забит гол, резервный судья отдал мяч футболисту "Сочи". Он вообще мяч трогать не должен, а он отдает его футболисту "Сочи" - и те забивают гол. Получается, что резервный судья начал голевую атаку "Сочи", хотя он вообще не может трогать мяч", - заявил Федотов.

Отметим, что игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Напомним, что благодаря победе "Сочи" сместил "Спартак" с девятого места.

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