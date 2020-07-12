Арбитр Федотов считает, что гол "Сочи" в ворота "Спартака" был забит с нарушением
Арбитр Игорь Федотов высказался о голе "Сочи" в ворота "Спартака" (1:0).
"Перед тем, как был забит гол, резервный судья отдал мяч футболисту "Сочи". Он вообще мяч трогать не должен, а он отдает его футболисту "Сочи" - и те забивают гол. Получается, что резервный судья начал голевую атаку "Сочи", хотя он вообще не может трогать мяч", - заявил Федотов.
Отметим, что игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Напомним, что благодаря победе "Сочи" сместил "Спартак" с девятого места.
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