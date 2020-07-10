Арбитр Федотов: "Тедеско должны были закрыть на шесть, а то и на все двенадцать матчей!"

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Арбитр Федотов: "Тедеско должны были закрыть на шесть, а то и на все двенадцать матчей!"

Судья Игорь Федотов рассказал, что дисквалификация главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско должна была быть больше.

"По словам Григорьянца, был физический контакт Тедеско и резервного арбитра – тренер "Спартака" похлопал резервного руками по лицу. Могу сказать, что вас обманывают. Я судил матч "Зенита" и "Крыльев", где удалил Виллаш-Боаша за то, что толкнул резервного арбитра. Ему дали шесть матчей. А здесь Тедеско по щекам ударил. Это вообще что такое?! За такое его на шесть матчей закрыть должны были! А то и на все двенадцать! Это физический контакт! Три матча - это ни о чём. Получается, теперь резервного можно по щекам хлопать за три матча. Прикольно, теперь каждый так делать будет", - цитирует Федотова "Чемпионат".

Напомним, специалист был наказан по итогам матча 27-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1). В этой встрече Тедеско получил красную карточку.

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