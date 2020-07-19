Арбитр Федотов: "Турбин отнял 30 миллионов у ЦСКА и подарил их "Локомотиву"

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о работе судьи Евгения Турбина на московском дерби между "Локомотивом" и ЦСКА (2:1).

Отметим, что благодаря победе "Локомотив" укрепился на втором месте РПЛ и обеспечил себе участие в Лиге Чемпионов.

"На 16-й минуте в штрафной "Локомотива" после контакта с Жоау Мариу падает Николо Влашич. Футболист хозяев сбил его, после того как форвард ЦСКА прокинул мяч. В этом эпизоде нужно было ставить пенальти. Турбин хотел свистеть, однако не стал. Получается, что арбитр Турбин отнял у ЦСКА 30 миллионов евро и подарил их "Локомотиву".

Турбин за игру получил оценку 6,8. Если говорить не по-судейски, то это просто ноль. Чудака, считайте, просто не было на поле", - заявил Федотов.

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