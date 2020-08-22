Арбитр Федотов: "Турбин просто убил "Краснодар" в игре с "Уралом"

1 Теги уралкраснодар

Арбитр Федотов: "Турбин просто убил "Краснодар" в игре с "Уралом"

Экс-арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина, который обслуживал игру "Урал" - "Краснодар" (1:0).

"Арбитр просто убил "Краснодар" в игре с "Уралом". Мягко и нежно прибил клуб Сергея Галицкого. Причeм убивали их всю игру. Кайо получил спорную желтую в первом тайме, хотя, по-моему, еe дали ни за что. А на 54-й минуте Кайо выпрыгивал, коснулся рукой футболиста "Урала", играя в мяч, и за это его удаляют. Это просто жесть. VAR вмешаться не мог - это вторая жeлтая.

На 84-й Турбин пропустил фол, после которого "Урал" едва не забил гол. На 89-й минуте он не назначил пенальти в ворота "Урала". Футболист "Краснодара" принял мяч в чужой штрафной, после этого в него по неосторожности врезался игрок соперников. Для VAR, где сидит Сергей Лапочкин, это не явный и не очевидный момент? Вы что, смеeтесь?" - заявил Федотов.

Читайте также: "Краснодар" сенсационно проиграл "Уралу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

cefoh

My Boy pal makes $seventy five/hour on net. he has been job less for six months. However he earns$16453 genuinely working at the internet for some hours. Immediately join from the source…… HERE☛ w­­­w­­­w­­­.­­­e­­­a­­­r­­­n­­­7­­­5.c­­­o­­­m⁰  Don't include this →[ ⁰ ]← in web link THANKS

Ответить

главное

ЦСКА уступил "Рубину", "Сочи" одолел "Ротор"

ЦСКА уступил "Рубину", "Сочи" одолел "Ротор"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов