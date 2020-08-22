Арбитр Федотов: "Турбин просто убил "Краснодар" в игре с "Уралом"

Экс-арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина, который обслуживал игру "Урал" - "Краснодар" (1:0).

"Арбитр просто убил "Краснодар" в игре с "Уралом". Мягко и нежно прибил клуб Сергея Галицкого. Причeм убивали их всю игру. Кайо получил спорную желтую в первом тайме, хотя, по-моему, еe дали ни за что. А на 54-й минуте Кайо выпрыгивал, коснулся рукой футболиста "Урала", играя в мяч, и за это его удаляют. Это просто жесть. VAR вмешаться не мог - это вторая жeлтая.

На 84-й Турбин пропустил фол, после которого "Урал" едва не забил гол. На 89-й минуте он не назначил пенальти в ворота "Урала". Футболист "Краснодара" принял мяч в чужой штрафной, после этого в него по неосторожности врезался игрок соперников. Для VAR, где сидит Сергей Лапочкин, это не явный и не очевидный момент? Вы что, смеeтесь?" - заявил Федотов.

Читайте также: "Краснодар" сенсационно проиграл "Уралу". | http://soccernews.ru