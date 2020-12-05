Арбитр Федотов: "В матче с "Сочи" Ларссон точно получит карточку и пропустит игру против "Зенита"

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов заявил, что нападающий "Спартака" Джордан Ларссон должен был получить желтую карточку в игре с "Тамбовом" (5:1).

"Я не могу понять, почему Доменико Тедеско и клуб не додумались обнулить желтые карточки Ларссона в игре с "Тамбовом". Если Ларссон сыграет в игре против "Сочи", то точно получит карточку и пропустит матч с "Зенитом", - заявил Федотов.

Поединок между "Зенитом" и "Спартаком" запланирован на 16 декабря.

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