Арбитр Федотов высказался об отмененном голе "Спартака" в ворота "Ахмата"

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Арбитр Федотов высказался об отмененном голе "Спартака" в ворота "Ахмата"

Экс-арбитр Игорь Федотов оценил эпизод с отмененным голом в игре РПЛ "Спартак" - "Ахмат" (2:0).

"После того как мяч попал в руку Ларссона, он забил гол. Сейчас в правилах игры написано: не всякая рука - нарушение правил в атаке.

Однако если есть любое касание руки, после которого незамедлительно забивается гол, то взятие ворот следует отменить. Гол Ларссона "Ахмату" отменен правильно", - заявил Федотов.

Напомним, что главным арбитром матча был Евгений Турбин.

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