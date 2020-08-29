Арбитр Федотов высказался об удалении Лесового в матче "Спартак" - "Арсенал"

Экс-арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде с удалением футболиста тульского "Арсенала" Даниила Лесового в игре со "Спартаком" (1:2).

"Что такого Лесовой мог сказать Антону Кобзеву на жeлтую карточку? Понял бы, если бы Лесовому сразу дали красную. Это означало бы, что было оскорбление. Однако он получил желтую за неспортивное поведение. Да, Лесовой махал руками, но у нас все машут. Всем теперь жeлтые показывать? Какие-то обидчивые арбитры пошли", - заявил Федотов.

Отметим, что Лесовой был удален на 45-й минуте при счете 1:1.

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