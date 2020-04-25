Арбитр финала ЧМ-1990: "Марадона - один из худших людей, которых я встречал"

1 Теги диего марадонааргентинагермания

Арбитр финала ЧМ-1990: "Марадона - один из худших людей, которых я встречал"

Главный судья ЧМ-1990 Эдгардо Кодесаль поделился мнением о Диего Марадоне.

"Я разочарован, что остались аргентинцы, которые плохо относятся ко мне. Мне до сих пор приходят сообщения, в которых желают моей семье умереть от коронавируса.

Марадону в той игре я мог удалить еще до начала встречи - за оскорбления во время гимна. Он был лучшим футболистом, но неприятным человеком. Он один из худших людей, которых я встречал", - приводит слова арбитра Tirando Paredes.

Напомним, что финал завершился минимальной победой ФРГ над Аргентиной (1:0), а гол был забит с пенальти. У Аргентины по ходу матча были удалены два игрока.

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