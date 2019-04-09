Арбитр Гёзюбююк ответил Слуцкому
Сердар Гёзюбююк, арбитр матча "Витесс" - ПСВ (3:3), ответил главному тренеру "жёлто-чёрных" Леониду Слуцкому, который подверг его жёсткой критике.
"Он сказал, что я не люблю толстых или лысых? Это довольно странное замечание. Мои знакомые знают, какой я на самом деле. Меня удивили его слова. Я был в шоке. На пресс-конференции он упомянул и другие детали, после которых я подумал: "Я что, работал на другом матче?". К счастью, всё зафиксировано на видео, в том числе и около раздевалок.
Этот тренер не перекинулся со мной ни словом, не говоря уже про то, чтобы задать вопрос. То, что я никому не пожимаю руки - это глупость. Например, я 10 минут общался с комментаторами, даже с его помощником я поговорил. Это зашло слишком далеко. Пусть федерация принимает решение по этой ситуации", - сказал рефери.
Напомним, что в матче с ПСВ Гёзюбююк назначил два пенальти в ворота "Витесса", в том числе на 92-й минуте.
Не пропустите: Слуцкому грозит наказание за острые высказывания в адрес арбитра. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|АЗ
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|Утрехт
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|46
|6
|Хераклес
|29
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|Витесс
|29
|43
|8
|Гронинген
|29
|41
|9
|Виллем II
|29
|40
|10
|Херенвен
|29
|36
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|Зволле
|29
|35
|12
|АДО Ден Хааг
|29
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|ВВВ Венло
|29
|33
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|Фортунна Ситтард
|29
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|15
|Эммен
|29
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|Де Графсхап
|29
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|Эксельсиор
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|29
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