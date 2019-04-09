Арбитр Гёзюбююк ответил Слуцкому

Теги псввитесслеонид слуцкий

Арбитр Гёзюбююк ответил Слуцкому

Сердар Гёзюбююк, арбитр матча "Витесс" - ПСВ (3:3), ответил главному тренеру "жёлто-чёрных" Леониду Слуцкому, который подверг его жёсткой критике.

"Он сказал, что я не люблю толстых или лысых? Это довольно странное замечание. Мои знакомые знают, какой я на самом деле. Меня удивили его слова. Я был в шоке. На пресс-конференции он упомянул и другие детали, после которых я подумал: "Я что, работал на другом матче?". К счастью, всё зафиксировано на видео, в том числе и около раздевалок.

Этот тренер не перекинулся со мной ни словом, не говоря уже про то, чтобы задать вопрос. То, что я никому не пожимаю руки - это глупость. Например, я 10 минут общался с комментаторами, даже с его помощником я поговорил. Это зашло слишком далеко. Пусть федерация принимает решение по этой ситуации", - сказал рефери.

Напомним, что в матче с ПСВ Гёзюбююк назначил два пенальти в ворота "Витесса", в том числе на 92-й минуте.

Не пропустите: Слуцкому грозит наказание за острые высказывания в адрес арбитра. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определён лучший игрок 22-го тура РПЛ по версии InStat Index

Определён лучший игрок 22-го тура РПЛ по версии InStat Index

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 29 71
2 ПСВ ПСВ 29 71
3 Фейеноорд Фейеноорд 29 53
4 АЗ АЗ 29 52
5 Утрехт Утрехт 29 46
6 Хераклес Хераклес 29 45
7 Витесс Витесс 29 43
8 Гронинген Гронинген 29 41
9 Виллем II Виллем II 29 40
10 Херенвен Херенвен 29 36
11 Зволле Зволле 29 35
12 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 29 33
13 ВВВ Венло ВВВ Венло 29 33
14 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 29 30
15 Эммен Эммен 29 28
16 Де Графсхап Де Графсхап 29 26
17 Эксельсиор Эксельсиор 29 26
18 НАК Бреда НАК Бреда 29 21
Полная таблица

топ-5 тегов