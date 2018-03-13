Арбитр из Санкт-Петебурга будет работать на матче "Рубин" - "Спартак"

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Арбитр из Санкт-Петебурга будет работать на матче "Рубин" - "Спартак"

Состоялось назначение судейских бригад на некоторые матчи 23 тура чемпионата России.

Центральный матч тура между "Рубином" и "Спартаком" обслужит петербуржцев Владислав Безбородов.

17 марта (суббота)

"СКА-Хабаровск" – "Урал": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

"Арсенал" – "Ростов": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

"Краснодар" – "Уфа": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

"Анжи" – "Тосно": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

"Рубин" – "Спартак": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

Остальные матчи пройдут 18 марта.

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