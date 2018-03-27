Арбитр из Санкт-Петербурга обслужит матч "Амкар" - "Локомотив"

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 24-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС.

Стоит отметить, что матч между "Амкаром" и "Локомотивом", который пройдет в Москве, обслужит петербуржец Сергей Лапочкин.

31 марта (суббота)

"Амкар" – "Локомотив": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семёнов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Игорь Синер (Омск).

"Ахмат" – "СКА-Хабаровск": судья – Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

"Динамо" – "Арсенал": судья – Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Лунёв (Новосибирск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

"Спартак" – "Тосно": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

1 апреля (воскресенье)

"Урал" – "Рубин": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнёв (Ростов-на-Дону), Роман Усачёв (Ростов-на-Дону); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

"Уфа" – "Зенит": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Краснодар" – "Анжи": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

"Ростов" – ЦСКА: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Артём Чистяков (Азов); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

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