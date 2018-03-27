Арбитр из Санкт-Петербурга обслужит матч "Амкар" - "Локомотив"
Состоялось назначение судейских бригад на матчи 24-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС.
Стоит отметить, что матч между "Амкаром" и "Локомотивом", который пройдет в Москве, обслужит петербуржец Сергей Лапочкин.
31 марта (суббота)
"Амкар" – "Локомотив": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семёнов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Игорь Синер (Омск).
"Ахмат" – "СКА-Хабаровск": судья – Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
"Динамо" – "Арсенал": судья – Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Лунёв (Новосибирск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
"Спартак" – "Тосно": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
1 апреля (воскресенье)
"Урал" – "Рубин": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнёв (Ростов-на-Дону), Роман Усачёв (Ростов-на-Дону); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
"Уфа" – "Зенит": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
"Краснодар" – "Анжи": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
"Ростов" – ЦСКА: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Артём Чистяков (Азов); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|22
|49
|2
|Спартак Москва
|23
|44
|3
|ЦСКА Москва
|22
|41
|4
|Краснодар
|23
|40
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|39
|6
|Уфа
|23
|34
|7
|Арсенал Тула
|23
|32
|8
|Урал
|23
|28
|9
|Рубин
|23
|27
|10
|Ростов
|23
|27
|11
|Ахмат
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Анжи
|23
|23
|14
|Тосно
|23
|23
|15
|Амкар
|22
|22
|16
|СКА Хабаровск
|23
|12