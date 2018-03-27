Арбитр из Санкт-Петербурга обслужит матч "Амкар" - "Локомотив"

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Арбитр из Санкт-Петербурга обслужит матч "Амкар" - "Локомотив"

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 24-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС.

Стоит отметить, что матч между "Амкаром" и "Локомотивом", который пройдет в Москве, обслужит петербуржец Сергей Лапочкин.

31 марта (суббота) 

"Амкар" – "Локомотив": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семёнов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Игорь Синер (Омск). 

"Ахмат" – "СКА-Хабаровск": судья – Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Андрей Бутенко (Москва). 

"Динамо" – "Арсенал": судья – Владимир Москалёв (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Лунёв (Новосибирск), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Сергей Зуев (Москва). 

"Спартак" – "Тосно": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург). 

1 апреля (воскресенье) 

"Урал" – "Рубин": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнёв (Ростов-на-Дону), Роман Усачёв (Ростов-на-Дону); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область). 

"Уфа" – "Зенит": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Александр Гончар (Сочи). 

"Краснодар" – "Анжи": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Алексей Спирин (Москва). 

"Ростов" – ЦСКА: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Артём Чистяков (Азов); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

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Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
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