Арбитр Карасев имеет хорошие шансы поехать на Евро-2020

Теги сергей карасев

Арбитр Карасев имеет хорошие шансы поехать на Евро-2020Российский арбитр Сергей Карасев по-прежнему входит в число кандидатов на судейство Евро-2020.

На данный момент Судейский комитет УЕФА еще не определил список арбитров, которые будут обслуживать игры Чемпионата Европы. Но у россиянина неплохие шансы попасть в их число, сообщает "СЭ".

Карасеву вчера доверили провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Боруссия" Менхенгладбах (2:0). Встреча получилась легкой для судейства и бригаде не понадобилось прикладывать много усилий, чтобы успевать за развитием игры. За весь матч было зафиксировано всего 12 фолов.

Таким образом Карасев успешно справился с очередной проверкой и будет ожидать решения главы судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.

Читать также: В УЕФА отреагировали на поступок бригады Карасева, которая проигнорировала акцию BLM | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Команды Гвардиолы забивает более 100 голов в 12 сезонах подряд

Команды Гвардиолы забивает более 100 голов в 12 сезонах подряд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов