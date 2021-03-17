Арбитр Карасев имеет хорошие шансы поехать на Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасев по-прежнему входит в число кандидатов на судейство Евро-2020.

На данный момент Судейский комитет УЕФА еще не определил список арбитров, которые будут обслуживать игры Чемпионата Европы. Но у россиянина неплохие шансы попасть в их число, сообщает "СЭ".

Карасеву вчера доверили провести ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" — "Боруссия" Менхенгладбах (2:0). Встреча получилась легкой для судейства и бригаде не понадобилось прикладывать много усилий, чтобы успевать за развитием игры. За весь матч было зафиксировано всего 12 фолов.

Таким образом Карасев успешно справился с очередной проверкой и будет ожидать решения главы судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.