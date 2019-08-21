Арбитр Карасёв рассказал о важности внедрения системы VAR
Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв признался, что поддерживает внедрение системы VAR.
"Это просто часть правил игры. В дальнейшем система будет только совершенствоваться. Считаю, он необходим, поскольку может спасти карьеру арбитра и восстановить справедливость для команд.
А что до пауз - ну что тут поделать? VAR - это как запасной парашют для судьи. Порой увидеть какие-то моменты очень сложно. Например, был бы VAR у меня на игре "Оренбурга" и "Зенита", он помог бы. Так что я обеими руками за введение VAR на всех играх", - сказал Карасёв.
Напомним, что в российской Премьер-лиге не успели ввести видеоповторы до старта турнира, поэтому сейчас VAR работает только на одном-двух матчах тура.
40-летний Карасёв начал свою судейскую карьеру в 1995 году. С 2010 года - арбитр ФИФА.
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