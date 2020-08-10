Арбитр Казарцев объяснил второй пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи"

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Арбитр Казарцев объяснил второй пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи"

Главный судья матча 1-го тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2) Василий Казарцев рассказал, почему назначил второй пенальти в ворота "красно-белых". Именно это решение вызвало споры со стороны руководства московского клуба и многих экспертов.

"Находился неподалеку от штрафной, момент был как на ладони. Я понимаю ответственность своего решения: на последних минутах матча, назначить второй пенальти в ворота одной команды. Я должен был принимать решение только если уверен на 100 процентов. У меня эта уверенность была. Видел, что игрок "Сочи" первый на мяче, а Жиго своей ногой продолжает движение, не успеват к мячу и попадает по ноге игроку "Сочи".

Момент нетипичный с точки зрения нарушения правил, потому что многие думают, что игрок совершил удар и эпизод закончен, но это не так. Были основания наказать Жиго за нарушение по неосторожности. То, что я видел на поле и сообщил своему помощнику по VAR, что был удар по воротам, и что Жиго сбил нападающего.

Я полностью уважаю решение своего начальника, я лишь говорю о том, почему принимал решение на поле. Я видел эпизод в записи. Я понимаю абсолютно действия видеопомоника. Увидел на повторе те же элементы, о которых говорил выше: был удар, движение ноги Жиго и контакт внизу. Единственное отличие: интенсивность этого движения Жиго, она была не такая высокая, как я посчитал в той позиции, в которой находился.

С точки зрения моего восприятия и взгляда на повторе, есть основания для назначения пенальти, так и для продолжения игры. Могу признать, что оснований продолжить игру больше, чем в сторону назначения пенальти. Но это неявная, неочевидная ошибка. Я с этим не согласен", - заявил Казарцев.

Ранее арбитр заявил, что не получал письмо с вызовом на встречу с детектором лжи.

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