Арбитр Казарцев рассказал о своём отношении к инциденту с матом Гончаренко в его адрес

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Арбитр Казарцев рассказал о своём отношении к инциденту с матом Гончаренко в его адрес

Арбитр Василий Казарцев вспомнил о скандале после матча 19-го тура РПЛ между ЦСКА и "Краснодаром".

Тогда наставник армейцев Виктор Гончаренко в нецензурной форме выразил недовольство работой судейской бригады. Пламенная речь белорусского специалиста попала в объективы телекамер.

"В той ситуации от меня потребовали рапорт, поэтому рассказываю, как всё было. Первый помощник судьи по инструкции после матча уходит в подтрибунное помещение, и там уходящие игроки задавали ему вопросы. Он что-то им отвечал, и я слышал это в наушник. Соответственно, в одном ухе у меня были слова помощника, в другом - слова игроков, стоящих вокруг.

Видел, что Виктор Михайлович идёт ко мне, размахивая руками, и что-то говорит. По жестикуляции понимал, что он говорит о пенальти: показывал то на одну штрафную, то на другую. Но конкретно эти слова, клянусь, вообще не слышал. Услышал их в записи, но не обиделся. Ну высказал человек свои эмоции, не оскорблял же. Если камера будет ходить за всеми... Мы тоже употребляем такие слова. Тем более вот это слово на букву "х" он сказал, повернувшись в сторону. Для камеры было слышно идеально, но мне, будучи на расстоянии, было реально неслышно. Более того, сделав два шага назад, он развернулся и сказал: "Спасибо за работу, всё было по делу". Мы с ним поздравили друг друга с наступающим Новым годом и разошлись тихо-мирно", - рассказал Казарцев.

Напомним, что поведение Гончаренко стало объектом разбирательства КДК РФС, вследствие чего тренер получил трёхматчевую дисквалификацию.

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