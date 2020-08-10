Арбитр Казарцев заявил, что не получал письмо с вызовом на встречу с детектором лжи

Арбитр Василий Казарцев высказался по поводу матча 1-го тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2).

Отметим, по результатам этой встречи арбитра отстранили от судейства. Ранее сообщалось, что Казарцев будет вызван на встречу с детектором лжи.

"Никому не пожелаю проснуться утром и оказаться известным таким путем - путем массового прессинга в медиа. Но это наша работа и мы должны быть к этому готовыми. Встреча с детектором лжи? Не пожелаю никому такой встречи. Не знаю, в чем меня обвиняют. Официальное письмо с вызовом на детектор лжи я не получал", - сказал Казарцев в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, из-за решений, принятых судьей, владелец "Спартака" Леонид Федун сказал, что команда будет снята с чемпионата.

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