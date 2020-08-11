Арбитр, которого избил Широков: "Со здоровьем все хорошо, жить буду"
Судья Никита Данченков, на которого напал бывший игрок сборной России Роман Широков в любительском матче, рассказал как чувствует себя.
Напомним, футболист напал на арбитра, избив его ногами. Данченкову потребовалась помощь врачей.
"Не готов сейчас давать комментарии, давайте позже. Со здоровьем все хорошо, жить буду", - сказал Данченков.
Отметим, судья может написать заявление на Широкова из-за побоев.
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