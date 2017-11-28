Арбитр, который не засчитал чистый гол Месси получил поддержку со стороны главы судейского комитета

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Арбитр, который не засчитал чистый гол Месси получил поддержку со стороны главы судейского комитета
Президент испанского судейского корпуса Викториано Санчес Арминио защищает арбитра Игнасио Иглесиаса Вильянуэву, который не засчитал чистый гол нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в матче 13-го тура испанской Примеры с "Валенсией" (1:1).

"Люди любят нападать на судей. Я считаю, что Вильянуэва хорошо отработал в этом матче, кроме одного сложного эпизода. Я знаю, что он сейчас чувствует и переживает. Критика в его адрес несправедлива. Я поддержал его и сказал, что он должен забыть об этой ошибке. Игнасио нужно прогессировать и продолжать судить матчи", - приводит слова Арминио Marca.

Напомним, что Вильянуэва не заметил, как мяч после удара Месси пересек линию ворот "Валенсии".

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