Арбитр, который не засчитал гол Роналду сербам, пропустит Евро-2020

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43-летний ассистент главного арбитра Марио Дикс исключен из списка судей, которые будут работать летом на матчах Чемпионата Европы-2020, сообщает Omrop Fryslan.

Напомним, из-за ошибки этого помощника судьи не был засчитан гол Криштиану Роналду, забитый в самом конце отборочной встречи ЧМ-2022 Сербия — Португалия (2:2).

Тогда, на 90+3-й минуте матча, мяч после удара португальца пересек линию ворот. Однако Данни Маккели гол не засчитал, не получив сигнал от Дикса. После игры рефери, посмотрел видеозапись момента и понял, что помощник ошибся. После этого Маккели принес извинения главному тренеру команды Португалии Фернанду Сантушу.

31 марта Маккели заявил Диксу, что больше не доверяет ему и собирается включить в бригаду другого ассистента. Вместо него в помощником станет Ян де Фрис.