Арбитр Лаос: "Это неправда, что судьи благосклонны к "Реалу" и "Барселоне"

Испанский футбольный арбитр Матеу Лаос считает заблуждением мнение, что судьи помогают мадридскому "Реалу" и каталонской "Барселоне".

"Я хочу, чтобы игроки "Хетафе" и "Алавеса" видели, что я отношусь к ним с таким же уважением, как к футболистам "Реала" или "Барселоны". Это неправда, что судьи благосклонны к "Реалу" и "Барселоне", - цитирует Лаоса Marca.

Напомним, что "Реал" стартовал в новом сезоне Примеры с победы над "Сельтой", а "Барса" проиграла "Атлетику".

Также стоит отметить, что в чемпионате Испании с прошлого сезона работает система VAR.

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