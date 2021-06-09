Арбитр Лапочкин отстранен от футбольной деятельности на 10 лет

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц объявил о санкциях, которые УЕФА принял в отношении арбитра Сергея Лапочкина.

"Лапочкин отстранён на 10 лет от футбольной деятельности", — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом "Чемпионата" Ариной Лавровой.

Напомним, Лапочкин был отстранён от футбольной деятельности за то, что не сообщил в УЕФА о попытке влияния на результат. Хачатурянц заявлял, что "с огромной долей вероятности он непричастен к тому, в чём его обвиняют".

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