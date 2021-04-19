Арбитр Левников пропустит два тура РПЛ. Названа причина

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Арбитр Левников пропустит два тура РПЛ. Названа причинаФото: Твиттер @rostovfc 
Появилась информация о том, что судья Кирилл Левников будет наказан по итогам матча "Локомотив" – "Спартак" (2:0).

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил о том, что арбитр пропустит два ближайших тура Российской Премьер-Лиги.

"Левников не будет судить два матча в РПЛ. Дело не в том, что есть утрата доверия или еще что-то.

Просто не сообщил для протокола, что Сухина к нему заходил. Поэтому пропустит две игры, ситуация простая", — приводит слова Хачатурянца "Чемпионат".

Напомним, что к Левникову и его бригаде у руководства московского "Спартака" были серьезные претензии. Арбитр, по мнению "красно-белых" должен был иначе реагировать на эпизоды в штрафной площади "железнодорожников".

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