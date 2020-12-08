Арбитр Максим Матюнин исключен из списка судей РФС до закрытия дела о договорных матчах

Теги рпл

Арбитр Максим Матюнин исключен из списка судей РФС до закрытия дела о договорных матчахАрбитр Максим Матюнин исключен из списка арбитров Российского футбольного союза до окончания расследования правоохранительными органами дела о договорных матчах.

Ранее сообщалось, что полиция допросила Матюнина и Алексея Качанова по делу о договорных матчах. РФС, в свою очередь, временно отстранил арбитров от работы. В отношении них проводится проверка.

"До окончания расследования компетентными органами Максим Матюнин будет исключен из списка арбитров", – сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

В текущем сезоне Матюнин четыре раза назначался резервным судьей на матчи РПЛ.

Читайте также: Уткин высказался о работе арбитра Матюнина в матче "Спартак" - "Арсенал" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названы претенденты на звание игрока и тренера года по версии Globe Soccer Award

Названы претенденты на звание игрока и тренера года по версии Globe Soccer Award

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов