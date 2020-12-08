Арбитр Максим Матюнин исключен из списка судей РФС до закрытия дела о договорных матчах

Арбитр Максим Матюнин исключен из списка арбитров Российского футбольного союза до окончания расследования правоохранительными органами дела о договорных матчах.

Ранее сообщалось, что полиция допросила Матюнина и Алексея Качанова по делу о договорных матчах. РФС, в свою очередь, временно отстранил арбитров от работы. В отношении них проводится проверка.

"До окончания расследования компетентными органами Максим Матюнин будет исключен из списка арбитров", – сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.