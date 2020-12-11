Арбитр Максим Матюнин обжалует свое пожизненное отстранение от футбола

Судья Максим Матюнин хочет обжаловать решение КДК РФС, по которому ему пожизненно запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сообщает "Спорт-Экспресс".

Начнет рефери с обращения в апелляционный комитет РФС, а после, если если будет необходимо, – в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Как сообщалось ранее, матч 1/32 финала Кубка России-2018/19 между "Чайкой" и "Армавиром" (2:0) КДК РФС признал договорным. На основании этого были пожизненно отстранены от футбола Матюнин и экс-директор "Чайки" Олег Баян.