Арбитр Максим Матюнин обжалует свое пожизненное отстранение от футбола
Судья Максим Матюнин хочет обжаловать решение КДК РФС, по которому ему пожизненно запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сообщает "Спорт-Экспресс".
Начнет рефери с обращения в апелляционный комитет РФС, а после, если если будет необходимо, – в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Как сообщалось ранее, матч 1/32 финала Кубка России-2018/19 между "Чайкой" и "Армавиром" (2:0) КДК РФС признал договорным. На основании этого были пожизненно отстранены от футбола Матюнин и экс-директор "Чайки" Олег Баян.
На основе доказательств установлено, что функционер клуба хозяев еще до матча вступил в сговор с арбитром Матюниным, в следствии которого встреча судилась предвзято. По информации источников, размер взятки составил 200 тысяч рублей.
Читайте по теме: РФС пожизненно отстранил арбитра Матюнина за участие в договорном матче | http://soccernews.ru
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