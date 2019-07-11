Арбитр матча "Барселона" - ПСЖ отстранен от судейства в Бундеслиге

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Арбитр матча "Барселона" - ПСЖ отстранен от судейства в Бундеслиге
Немецкий судья Дениз Айтекин отстранен от судейства в Бундеслиге, сообщает Der Tagesspiegel.

По сведениям издания, арбитр не прошел обязательный тест по физподготовке перед началом сезона. 

Таким образом, Айтекин точно пропустит 1-й тур чемпионата Германии. Повторный тест назначен на 8 августа.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне Айтекин был признан лучшим судьей Бундеслиги.

Напомним, что Айтекин известен работой на матче Лиги Чемпионов "Барселона" - ПСЖ (6:1).

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