Арбитр матча "Барселона" - ПСЖ отстранен от судейства в Бундеслиге
Немецкий судья Дениз Айтекин отстранен от судейства в Бундеслиге, сообщает Der Tagesspiegel.
По сведениям издания, арбитр не прошел обязательный тест по физподготовке перед началом сезона.
Таким образом, Айтекин точно пропустит 1-й тур чемпионата Германии. Повторный тест назначен на 8 августа.
Стоит отметить, что в минувшем сезоне Айтекин был признан лучшим судьей Бундеслиги.
Напомним, что Айтекин известен работой на матче Лиги Чемпионов "Барселона" - ПСЖ (6:1).
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