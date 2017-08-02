Арбитр матча ЦСКА - СКА получил за работу единицу

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Арбитр матча ЦСКА - СКА получил за работу единицу

Контрольно-квалификационная комиссия очень низко оценила работу арбитра Кирилла Левникова, который обслуживал матч третьего тура чемпионата России ЦСКА - "СКА-Хабаровск" (2:0), сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, судья получил оценку 7,4, что соответствует единице по пятибальной системе. Представители комиссии посчитали, что Левников ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота гостей после падения Дзагоева.

Стоит отметить, что инспектор матча Сергей Анохин оценил работу Левникова двойкой.

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