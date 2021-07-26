Арбитр матча "Химки" - "Зенит" понес наказание за назначенный пенальти
Инспектор РФС Эдуард Малый снизил оценку арбитру Евгению Кукуляку за назначенный пенальти в пользу "Зенита" в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с "Химками".
Эпизод произошел на 76-й минуте при счете 2:1 в пользу "Зенита". Полузащитник петербургского клуба Алексей Сутормин упал в штрафной подмосковного клуба, а Кукуляк посчитал, что в данном эпизоде правила нарушил защитник "Химок" Душан Стоинович.
В итоге Сутормин сам реализовал пенальти, а "Зенит" добился добеды со счетом 3:1.
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