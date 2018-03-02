Арбитр матча "Лас Пальмас" - "Барселона" будет отстранён от работы

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Арбитр матча "Лас Пальмас" - "Барселона" будет отстранён от работы

Арбитр Матео Лаос, обслуживавший матч 26-го тура чемпионата Испании между "Лас Пальмасом" и "Барселоной", будет отстранён от работы, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, судейская коллегия Ла Лиги признала работу Лаоса в этой игре неудовлетворительной, указав на две грубейших ошибки рефери.

Во-первых, Лаос не удалил вратаря "Лас Пальмаса" Леандро Чичисолу, который сыграл рукой за пределами штрафной площади, препятствуя форварду "Барселоны" Луису Суаресу выйти к воротам. Во-вторых, не было оснований назначать пенальти в ворота "сине-гранатовых".

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барса купила судейскую коллегию

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