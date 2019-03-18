Арбитр матча "Локомотив" - "Краснодар" получит неудовлетворительную оценку
Руководитель департамента судейства РПЛ Александр Егоров сообщил, что арбитр Михаил Вилков получит неудовлетворительную оценку за работу на матче 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Краснодар" (1:0).
Напомним, что "Локомотив" забил единственный гол с пенальти, назначенным за попадание мяча в руку полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе. К тому же, хавбек краснодарского клуба получил желтую карточку, которая оказалась для него второй в матче, и был удален с поля.
"По факту, Вилков ошибся. Я понимаю природу этой ошибки, попытаюсь объяснить ее вам: удар по воротам, игрок стоит по центру, мяч летит в створ ворот, и тут рука… И все это за доли секунды. Но даже если бы мяч попал напрямую в такую руку – не от бедра, – то следовало продолжить игру.
Конечно, оценка будет отрицательной. В то же время мне понятна природа этой ошибки – я ставлю себя на его место, и мне понятно такое решение, но, к сожалению, оно неправильное", – приводят слова Егорова российские СМИ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
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|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
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|Енисей Красноярск
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