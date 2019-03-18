Арбитр матча "Локомотив" - "Краснодар" получит неудовлетворительную оценку

Теги локомотив москвакраснодаршарль кабореалександр егороврфс

Арбитр матча "Локомотив" - "Краснодар" получит неудовлетворительную оценку
Руководитель департамента судейства РПЛ Александр Егоров сообщил, что арбитр Михаил Вилков получит неудовлетворительную оценку за работу на матче 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Краснодар" (1:0).

Напомним, что "Локомотив" забил единственный гол с пенальти, назначенным за попадание мяча в руку полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе. К тому же, хавбек краснодарского клуба получил желтую карточку, которая оказалась для него второй в матче, и был удален с поля.

"По факту, Вилков ошибся. Я понимаю природу этой ошибки, попытаюсь объяснить ее вам: удар по воротам, игрок стоит по центру, мяч летит в створ ворот, и тут рука… И все это за доли секунды. Но даже если бы мяч попал напрямую в такую руку – не от бедра, – то следовало продолжить игру.

Конечно, оценка будет отрицательной. В то же время мне понятна природа этой ошибки – я ставлю себя на его место, и мне понятно такое решение, но, к сожалению, оно неправильное", – приводят слова Егорова российские СМИ.

Не пропустите: Уткин указал на грубую судейскую ошибку в матче "Спартак" - "Зенит" и призвал ввести в РПЛ систему VAR.  | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" готов расстаться с Икарди за 80 миллионов евро

"Интер" готов расстаться с Икарди за 80 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов