Арбитр матча "Локомотив" - "Краснодар" получит неудовлетворительную оценку



Руководитель департамента судейства РПЛ Александр Егоров сообщил, что арбитр Михаил Вилков получит неудовлетворительную оценку за работу на матче 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Краснодар" (1:0).

Напомним, что "Локомотив" забил единственный гол с пенальти, назначенным за попадание мяча в руку полузащитника "Краснодара" Шарля Каборе. К тому же, хавбек краснодарского клуба получил желтую карточку, которая оказалась для него второй в матче, и был удален с поля.

"По факту, Вилков ошибся. Я понимаю природу этой ошибки, попытаюсь объяснить ее вам: удар по воротам, игрок стоит по центру, мяч летит в створ ворот, и тут рука… И все это за доли секунды. Но даже если бы мяч попал напрямую в такую руку – не от бедра, – то следовало продолжить игру.

Конечно, оценка будет отрицательной. В то же время мне понятна природа этой ошибки – я ставлю себя на его место, и мне понятно такое решение, но, к сожалению, оно неправильное", – приводят слова Егорова российские СМИ.

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