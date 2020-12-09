Арбитр матча ПСЖ - "Истанбул" ответил на обвинения в расизме



Резервный судья матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Пари Сен-Жермен" - "Истанбул Башакшехир" Себастьян Колцеску заявил, что не оскорблял тренера турецкого клуба Пьера Вебо по расистскому признаку.

"Negru по-румынски означает черный. Я не расист", - приводит слова Колцеску Get French Football News.

Напомним, что матч был прерван на 14-й минуте из-за конфликта между Вебо и Колцеску. Планируется, что матч будет доигран 9 декабря с новыми арбитрами.

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