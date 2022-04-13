Арбитр матча "Реал" - "Челси" посоветовал Тухелю почитать футбольные правила

Фото: твиттер "Челси"\Автор неизвестен

Шимон Марчиняк, арбитр матча "Реал" - "Челси" (2:3) ответил на критику его работы со стороны главного тренера лондонского клуба Томаса Тухеля.

"Я прочитал заметки, а также заявление тренера Тухеля после игры. Смешно. На мой взгляд, никаких серьезных ошибок я не допустил. Что касается отмены гола, то рекомендую прочитать правила игры, касающиеся этой темы. Даже минимальный контакт мяча с рукой атаковавшего игрока означал, что гол нельзя засчитывать", - написал поляк.

Напомним, что во втором тайме в соответствии с правилом 12 был отменен гол Маркоса Алонсо, который сыграл рукой в атаке перед голевым ударом.

Это решение Марчиняк принял с помощью ассистентов на ВАР, что также продиктовано правилами.

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