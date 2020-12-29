Арбитр матча "Спартак" – "Ахмат" отстранен от судейства РПЛ на год
Ассистент судьи Владислав Назаров не будет включен в число арбитров, которые будут работать на матчах Российской Премьер-Лиги в 2021 году.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", решение вызвано неосторожным жестом Назарова во время матча 29-го тура РПЛ-2019/20 между "Спартаком" и "Ахматом" (3:0).
В первой половине встречи лайнсмен поднял боковой флажок, фиксирую офсайд у Самюэля Жиго, который привел к отмене гола Эсекиэля Понсе.
После этого момента, на телекартинке был показан крупный план Назарова и его реакция на решение VAR об отмене взятия ворот. В кадре был жест арбитра - он левой рукой сделал движение, передающее его радость от того, что он верно зафиксировал положение "вне игры".
Отмечается, что этот жест был реакцией на сложный момент и верно принятое решение. Однако, руководители судьи посчитали такое проявление эмоций неэтичным. Лайнсмен был выведен из списка тех, кто обслуживал игры РПЛ. С сентября Назаров работал только на матчах первой лиги.
В 2021 году он либо продолжит судить встречи Олимп-ФНЛ, либо вообще завершит карьеру.
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