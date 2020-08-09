Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев отстранен от судейства

Арбитр Василий Казарцев, который обслуживал матч 1-го тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" (2:2) отстранен от судейства, сообщил глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

Кроме того, в отношении видеоассистента Алексея Еськова, также работавшего на этой встрече, будет проведено разбирательство.

Напомним, в этом матче было назначено два пенальти в ворота "Спартака": на 15-й и 90-й минутах. Из-за данных решений владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.

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